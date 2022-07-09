Экс-советник Федуна Камоцци высказался о матче за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак»
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Франко Камоцци, бывший советник владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России — 2022 с санкт-петербургским «Зенитом».
«Есть ли у «Спартака» сегодня шансы выиграть? Каждая игра начинается со счёта 0:0. Поэтому всё вполне возможно! Если сегодня забьёт Бакаев, не думаю, что фанаты «Спартака» будут как-то возмущаться», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, матч за Суперкубок России — 2022 «Зенит» — «Спартак» состоится сегодня, 9 июля, на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Спартак».
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