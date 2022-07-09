МакSим чуть не облили водой перед матчем Суперкубка «Зенит» — «Спартак». Фото

Певицу МакSим чуть не облили водой перед началом игры за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак». Поливочная система стадиона сработала неподалёку от исполнительницы, но ей на помощь пришли работники арены, которые прикрыли певицу.
Фото: Телеканал Матч
Напомним, во время исполнения песни «Знаешь ли ты» болельщики санкт-петербургского клуба освистали МакSим Фанаты «Зенита» начали исполнять свои кричалки поверх композиции певицы.
В данный момент идёт перерыв. «Зенит» ведёт со счётом 2:0. Среди игроков санкт-петербургской команды отличились нападающие Иван Сергеев и Малком. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Спартак».
Напомним, «Зенит» стал чемпионом Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» выиграл Кубок страны, победив в финале «Динамо» (2:1).
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