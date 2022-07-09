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«Привет, рабы, икона фанатизма». Фанаты «Зенита» обратились к болельщикам «Спартака»

«Привет, рабы, икона фанатизма». Фанаты «Зенита» обратились к болельщикам «Спартака»
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«Ландскрона», одна из групп болельщиков санкт-петербургского «Зенита», во время матча за Суперкубок России с московским «Спартаком» в стихах обратилась к фанатам красно-белых.

«Привет, рабы, икона фанатизма.
Мы видели все ваши движняки:
Финалы кубков, выезд в Нижний,
Да каждый матч, куда ни посмотри.

Долбить по нам – вполне по стилю,
Чтоб утвердить позиции свои.
Мы разберёмся — так решили,
А где же ваши мутки по «ID»?» — написано в сообщении «Ландскроны», опубликованном в её телеграм-канале.

В данный момент идёт второй тайм матча «Зенит» — «Спартак». Сине-бело-голубые ведут со счётом 3:0. У «Зенита» отличились нападающие Иван Сергеев и Малком, а также полузащитник Вендел. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Спартак».

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