«Привет, рабы, икона фанатизма». Фанаты «Зенита» обратились к болельщикам «Спартака»

«Ландскрона», одна из групп болельщиков санкт-петербургского «Зенита», во время матча за Суперкубок России с московским «Спартаком» в стихах обратилась к фанатам красно-белых.



«Привет, рабы, икона фанатизма.

Мы видели все ваши движняки:

Финалы кубков, выезд в Нижний,

Да каждый матч, куда ни посмотри.



Долбить по нам – вполне по стилю,

Чтоб утвердить позиции свои.

Мы разберёмся — так решили,

А где же ваши мутки по «ID»?» — написано в сообщении «Ландскроны», опубликованном в её телеграм-канале.



В данный момент идёт второй тайм матча «Зенит» — «Спартак». Сине-бело-голубые ведут со счётом 3:0. У «Зенита» отличились нападающие Иван Сергеев и Малком, а также полузащитник Вендел. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Спартак».

Новость по теме Болельщики «Зенита» освистали МакSим перед началом Суперкубка России со «Спартаком»