На матче Суперкубка России «Зенит» — «Спартак» присутствуют почти 56 тыс. зрителей

Сегодня, 9 июля, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» проходит матч Суперкубка России «Зенит» — «Спартак». На игре присутствуют 55 608 зрителей.



В данный момент заканчивается второй тайм матча «Зенит» — «Спартак». Санкт-петербургский клуб имеет преимущество в три безответных мяча. У сине-бело-голубых забили форварды Иван Сергеев и Малком, а также полузащитник Вендел. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Спартак».



Матч обслуживает бригада судей во главе с Владимиром Москалёвым. Ассистентами Москалёва выступают Валерий Данченко (Уфа) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный рефери – Кирилл Левников (Санкт-Петербург).



Напомним, «Зенит» — победитель Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» — обладатель Кубка России, который в финале турнира обыграл «Динамо» (2:1).

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