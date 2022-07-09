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Солист «Би-2»: было всё равно, когда меня освистали фанаты «Зенита»

Солист «Би-2»: было всё равно, когда меня освистали фанаты «Зенита»
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Солист группы «Би-2» Лёва Бортник прокомментировал инцидент, который произошёл после матча за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак». После матча солист «Би-2» выступил на сцене. На неё он вышел в шарфе московского клуба, после чего его освистали болельщики из Санкт-Петербурга.

«Что испытал, когда меня освистали фанаты «Зенита»? Мне было всё равно. Взял спартаковский шарф, потому что я болею за «Спартак». Я много раз шёл наперекор многим вещам», — передаёт слова солиста группы корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 4:0. Игру обслуживала бригада судей во главе с Владимиром Москалёвым. Ассистенты — Валерий Данченко (Уфа) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный рефери – Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

Напомним, «Зенит» стал победителем Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» — обладатель Кубка страны.

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