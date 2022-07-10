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Клаудиньо поделился эмоциями от вывешенного флага Бразилии в матче за Суперкубок

Клаудиньо поделился эмоциями от вывешенного флага Бразилии в матче за Суперкубок
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Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал об эмоциях от вывешенного флага Бразилии на матче за Суперкубок России. «Зенит» в матче за первый трофей сезона разгромил «Спартак» со счётом 4:0.

«Был удивлён, но одновременно рад — всегда приятно видеть флаг родной страны, видеть болельщиков из Бразилии. Это добавило приятных эмоций к и без того приятному вечеру», — передаёт слова Клаудиньо корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Игру обслуживала бригада судей во главе с Владимиром Москалёвым. Ассистенты — Валерий Данченко (Уфа) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный рефери – Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

Напомним, «Зенит» стал победителем Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» — обладатель Кубка страны.

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