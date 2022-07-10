Тревор Синклер — о Почеттино: «Ман Сити» — то, что ему нужно, он руководил Месси и Мбаппе

Бывший полузащитник «Манчестер Сити», «Вест Хэм Юнайтед» и других клубов Тревор Синклер высказался о будущем экс-тренера «ПСЖ» Маурисио Почеттино.
«Вы посмотрите на него, он знает, как бороться с эго. Кажется, у него фантастические отношения с игроками. Неважно, насколько велики игроки, мы видели, как он руководил Лионелем Месси, Килианом Мбаппе и Неймаром. Он очаровательный мужчина и хорошо известен в СМИ.
Я действительно чувствую, что «Манчестер Сити» может стать его будущим клубом. Сейчас у него может быть небольшой творческий отпуск, потому что я уверен, что деньги для него не главное.
Но я считаю, что «Манчестер Сити» может быть тем клубом, который ему нужен. Если Гвардиола уйдёт на определённом этапе, это может быть готовое место для Почеттино», — приводит слова Синклера talkSPORT.
Напомним, ранее Маурисио Почеттино покинул «ПСЖ». На данный момент тренер находится без работы.
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