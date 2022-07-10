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Гаврилов назвал команду, которая сможет конкурировать с «Зенитом» в новом сезоне РПЛ

Гаврилов назвал команду, которая сможет конкурировать с «Зенитом» в новом сезоне РПЛ
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Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов назвал команду, которая может в следующем сезоне навязать санкт-петербургскому «Зениту» конкуренцию в Российской Премьер-Лиге.

«Выносить «Зениту» чемпионский титул после Суперкубка? До этого они ведь проигрывали другим командам. Чемпионат ещё даже не начался. Произошло много изменений во всех командах: хорошие футболисты ушли, а кого взяли на их место — покажет время.

Фаворит РПЛ? Не знаю. Если «Динамо» будет способно бороться, как в прошлом сезоне — если укрепятся — то могут и создать конкуренцию «Зениту». Почему нет? Нужно время. Сейчас рано говорить о конкурентах «Зенита», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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