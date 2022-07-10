Новичок «Локо» Фассон — о бойкоте фанатов из-за Fan ID: более-менее понял, детали не знаю

Новичок московского «Локомотива» Лукас Фассон рассказал, что думает о введении паспорта болельщика (Fan ID) для посещения российских стадионов.

«Понял ли, почему фанаты будут бойкотировать матчи? Более-менее понял, но детали не знаю. Активных болельщиков будет не хватать — с ними совсем другая атмосфера. Они постоянно гонят команду вперёд. Даже если их не будет, сделаем всё возможное, чтобы радовать своими победами», — приводит слова Фассона корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, 17 декабря Госдума в третьем чтении приняла закон о Fan ID, а с 1 июня 2022 года он вступил в силу. Авторы инициативы отметили, что принятие законопроекта создаст возможность использовать в рамках российских соревнований опыт, накопленный при проведении в России Кубка конфедераций – 2017 и ЧМ-2018. Почти все активные болельщики клубов заявили, что будут бойкотировать матчи РПЛ и Кубка России.