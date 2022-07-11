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Борис Ротенберг: фамилия — фамилией, но футбол не обманешь. Я достойный футболист

Борис Ротенберг: фамилия — фамилией, но футбол не обманешь. Я достойный футболист
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Защитник московского «Локомотива» Борис Ротенберг, сыгравший свой последний матч за клуб, рассказал о влиянии своей фамилии на игровую карьеру.

«Говорят, что если бы не родители, то такой карьеры бы не получилось? Прежде всего хочу сказать, что очень люблю своих родителей. Родителей не выбирают. Я знаю, что они для меня сделали. Конечно, когда имеешь такую громкую фамилию, то людям тяжело поверить в искренность того, что я просто очень люблю футбол. Считаю, что я достойный футболист.

Может, где-то это помогло — не исключаю такой момент. Но я хочу, чтобы все понимали, что футбол невозможно обмануть. Когда ты выходишь на поле, там всё видно. Считаю, я смог доказать, что фамилия – фамилией, но футбол не обманешь», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

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