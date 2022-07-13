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Сперцян, Агаларов или Захарян? Выбери лучшего молодого игрока РПЛ!

Сперцян, Агаларов или Захарян? Выбери лучшего молодого игрока РПЛ!
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«Чемпионат» подвёл итоги опроса капитанов и тренеров РПЛ на премию «Лучший молодой футболист России». Победителя и список из 35 фамилий вы можете посмотреть в нашем большом материале. А мы по-прежнему предлагаем вам выбрать своего победителя из десяти претендентов.

На данный момент по сумме голосов на всех площадках лидирует Арсен Захарян, но Эдуард Сперцян отстаёт меньше чем на тысячу голосов. В телеграм-канале у него больше всего голосов, а наши подписчики в ВК согласны с выбором тренеров и капитанов РПЛ — там лидирует Гамид Агаларов.

Не нравится расклад? До 15 июля ты можешь повлиять на тройку лидеров: голосуй на сайте и в наших социальных сетях: в ВК, «Одноклассниках» и телеграм-канале.

Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.

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