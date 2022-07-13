Маслов: один депутат из космоса предлагал переименовать «Крылья Советов» в «Самару»

Президент «Торпедо» Денис Маслов ответил на вопрос, уйдёт ли он в отставку, если владелец решит переименовать клуб. Он вспомнил историю о том, как один депутат предлагал ему переименовать «Крылья Советов» в «Самару».
«Уйду ли, если владелец скажет переименовать клуб? Да. Была история про «Крылья Советов». Там был один депутат из космоса. Он сказал мне: «Давайте назовёмся ФК «Самара», а то «Крылья Советов» отсылает нас к СССР». Я ему отвечаю: «Иди сюда, депутат. Пойдём, я расскажу тебе про историю СССР, потом про историю советского спорта, а затем о рождении названия «Крылья Советов». Слава богу, там был только один такой деятель. И слава богу, что я ни разу не слышал, что «Торпедо» нужно переименовать. Больных пока нет», — сказал Маслов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
- 13 июля 2022
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