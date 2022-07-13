Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Маслов: один депутат из космоса предлагал переименовать «Крылья Советов» в «Самару»

Маслов: один депутат из космоса предлагал переименовать «Крылья Советов» в «Самару»
Комментарии

Президент «Торпедо» Денис Маслов ответил на вопрос, уйдёт ли он в отставку, если владелец решит переименовать клуб. Он вспомнил историю о том, как один депутат предлагал ему переименовать «Крылья Советов» в «Самару».

«Уйду ли, если владелец скажет переименовать клуб? Да. Была история про «Крылья Советов». Там был один депутат из космоса. Он сказал мне: «Давайте назовёмся ФК «Самара», а то «Крылья Советов» отсылает нас к СССР». Я ему отвечаю: «Иди сюда, депутат. Пойдём, я расскажу тебе про историю СССР, потом про историю советского спорта, а затем о рождении названия «Крылья Советов». Слава богу, там был только один такой деятель. И слава богу, что я ни разу не слышал, что «Торпедо» нужно переименовать. Больных пока нет», — сказал Маслов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

«Я ему отвечаю: «Иди сюда, депутат...» Откровенное интервью с президентом «Торпедо» «Я ему отвечаю: «Иди сюда, депутат...» Откровенное интервью с президентом «Торпедо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022