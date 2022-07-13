«Челси» Абдуллиной начнёт защиту титула чемпионок Англии матчем с «Вест Хэмом»

Стал известен календарь нового сезона Суперлиги — женского чемпионата Англии по футболу. Лондонский «Челси», за который выступает россиянка Алсу Абдуллина, начнёт защиту титула домашней встречей с ещё одним столичным клубом, «Вест Хэмом», сообщает Sky Sports.

Ещё одним интересным матчем первого тура станет противостояние «Манчестер Сити» и «Арсенала». За «горожан» выступают футболистки сборной Англии Лорен Хемп, Эллен Уайт, Клои Келли, Алекс Гринвуд; за «канониров» — Лия Уильямсон и Бет Мид, представляющие ту же национальную команду.

Турнир начнётся 10-11 сентября.

Напомним, в прошлом сезоне Суперлиги первое место занял «Челси», «Арсенал» и «Манчестер Сити» расположились на второй и третьей строчке соответственно.

Сейчас в Англии проходит чемпионат Европы по футболу среди женщин, который продлится до 31 июля.