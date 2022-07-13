«Челси» Абдуллиной начнёт защиту титула чемпионок Англии матчем с «Вест Хэмом»

Стал известен календарь нового сезона Суперлиги — женского чемпионата Англии по футболу. Лондонский «Челси», за который выступает россиянка Алсу Абдуллина, начнёт защиту титула домашней встречей с ещё одним столичным клубом, «Вест Хэмом», сообщает Sky Sports.
Ещё одним интересным матчем первого тура станет противостояние «Манчестер Сити» и «Арсенала». За «горожан» выступают футболистки сборной Англии Лорен Хемп, Эллен Уайт, Клои Келли, Алекс Гринвуд; за «канониров» — Лия Уильямсон и Бет Мид, представляющие ту же национальную команду.
Турнир начнётся 10-11 сентября.
Напомним, в прошлом сезоне Суперлиги первое место занял «Челси», «Арсенал» и «Манчестер Сити» расположились на второй и третьей строчке соответственно.
Сейчас в Англии проходит чемпионат Европы по футболу среди женщин, который продлится до 31 июля.
- 13 июля 2022
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