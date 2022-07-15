Кечинов вспомнил разговор с Ярцевым, когда тренер попросил его сыграть в полузащите

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов вспомнил историю с экс-тренером красно-белых Георгием Ярцевым. Специалиста не стало сегодня, 15 июля, на 75-м году жизни.
«Ярцев дал дорогу большой группе футболистов, пригласив их в 96 году из дубля — Титову, Ширко, Евсееву. Он не побоялся. Большая группа опытных футболистов ушла в начале 96 года — могли себе позволить купить из разных клубов хороших футболистов. Он не стал этого делать, взяв на себя ответственность за всё. Ярцев сказал Олегу Ивановичу: «Давай рискнём, попробуем наших футболистов из дубля». Тот согласился с ним. В 96 году выиграли первое место. Это его заслуга первостепенная.
Про себя могу вспомнить, что до него я ни разу не играл на позиции правого полузащитника. В 96 году к нам приезжает «Алания» в статусе чемпиона. Мы играем на «Локомотиве». Перед установкой он заходит ко мне в номер и говорит: «Валер, давай попробуем сегодня справа в полузащите. Сейчас будешь играть впереди — они там поставят персональщика. Будет сложно, начнут дубасить по ногам. А давай попробуем из глубины правее: слева в защите у них не очень быстрый, как раз его растерзаешь там. Польза нам будет». Мы выиграли у «Алании» 4:1, а я забил два гола. После той игры я начал играть и справа в полузащите. Он расширил мой футбольный диапазон действий», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 15 июля 2022
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