Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алекс Скотт заступилась за журналистку, назвавшую женскую сборную Англии слишком белой

Алекс Скотт заступилась за журналистку, назвавшую женскую сборную Англии слишком белой
Комментарии

Бывшая футболистка «Арсенала» и сборной Англии Алекс Скотт поддержала журналистку BBC, ранее осудившую женскую английскую национальную команду за отсутствие чернокожих футболисток.

«Вау, кажется, люди «немного» расстроены. Вместо того, чтобы вырезать небольшой отрывок чьей-то речи, как насчёт того, чтобы посмотреть полное обсуждение или даже весь документальный фильм? Пожалуйста, оставьте журналистку в покое, она отлично справляется со своей работой», — написала Скотт на своей странице в социальных сетях.

Напомним, сборная Англии в трёх турах набрала девять очков и занимает первое место в турнирной таблице группы А чемпионата Европы — 2022 среди женских команд. Англичанки досрочно вышли в четвертьфинал турнира. Соперницами англичанок по группе А являются сборные Австрии (6), Норвегии (3) и Северной Ирландии (0).

Новость по теме
Журналистка BBC осудила сборную Англии за отсутствие чернокожих футболисток
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022