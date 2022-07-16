Алекс Скотт заступилась за журналистку, назвавшую женскую сборную Англии слишком белой

Бывшая футболистка «Арсенала» и сборной Англии Алекс Скотт поддержала журналистку BBC, ранее осудившую женскую английскую национальную команду за отсутствие чернокожих футболисток.



«Вау, кажется, люди «немного» расстроены. Вместо того, чтобы вырезать небольшой отрывок чьей-то речи, как насчёт того, чтобы посмотреть полное обсуждение или даже весь документальный фильм? Пожалуйста, оставьте журналистку в покое, она отлично справляется со своей работой», — написала Скотт на своей странице в социальных сетях.



Напомним, сборная Англии в трёх турах набрала девять очков и занимает первое место в турнирной таблице группы А чемпионата Европы — 2022 среди женских команд. Англичанки досрочно вышли в четвертьфинал турнира. Соперницами англичанок по группе А являются сборные Австрии (6), Норвегии (3) и Северной Ирландии (0).

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