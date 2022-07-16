Алекс Скотт заступилась за журналистку, назвавшую женскую сборную Англии слишком белой

Бывшая футболистка «Арсенала» и сборной Англии Алекс Скотт поддержала журналистку BBC, ранее осудившую женскую английскую национальную команду за отсутствие чернокожих футболисток.
«Вау, кажется, люди «немного» расстроены. Вместо того, чтобы вырезать небольшой отрывок чьей-то речи, как насчёт того, чтобы посмотреть полное обсуждение или даже весь документальный фильм? Пожалуйста, оставьте журналистку в покое, она отлично справляется со своей работой», — написала Скотт на своей странице в социальных сетях.
Напомним, сборная Англии в трёх турах набрала девять очков и занимает первое место в турнирной таблице группы А чемпионата Европы — 2022 среди женских команд. Англичанки досрочно вышли в четвертьфинал турнира. Соперницами англичанок по группе А являются сборные Австрии (6), Норвегии (3) и Северной Ирландии (0).
- 16 июля 2022
-
11:55
-
11:44
-
11:32
-
11:31
-
11:14
-
11:00
-
10:56
-
10:45
-
10:39
-
10:36
-
10:20
-
10:15
-
10:13
-
10:05
-
10:00
-
10:00
-
09:59
-
09:30
-
09:17
-
09:10
-
09:00
-
08:50
-
08:30
-
08:24
-
08:19
-
08:00
-
07:54
-
07:53
-
07:45
-
07:34
-
07:30
-
07:24
-
07:09
-
06:56
-
06:55