Федотов обратился к игрокам ЦСКА после матча с «Уралом»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов обратился к игрокам команды в раздевалке после матча с «Уралом» (2:0) в 1-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

Права на видео принадлежат РФС. Посмотреть его можно в телеграм-канале ЦСКА.

Парни, браво, хорошая игра! Достойный результат. Какой-то, говорят, рекорд поставили, только надо в углы бить, вот как Ваня. В уголочки — и всё нормально. Чуть-чуть поправить прицел. А так — молодцы. Самоотдача, хороший футбол. Множество голевых моментов, реализация придёт. Молодцы, — сказал Федотов в видео, опубликованном в телеграм-канале ЦСКА.

55-летний Федотов возглавил московскую команду в июне 2022 года. Встреча с «Уралом» стала для экс-наставника «Сочи» первой официальной на посту главного тренера ЦСКА.