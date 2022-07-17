ЦСКА в игре с «Уралом» установил рекорд РПЛ по количеству ударов в первом тайме

Футболисты московского ЦСКА отметились впечатляющим статистическим достижением в домашнем матче первого тура чемпионата России сезона-2022/2023 с екатеринбургским «Уралом» (2:0). Об этом сообщается в телеграм-канале Opta.
ЦСКА нанёс 22 удара (с учётом заблокированных. – Прим. «Чемпионата») в первом тайме матча с «Уралом», установив новый рекорд РПЛ по ударам в первом тайме с 2009 года, когда Opta начала собирать эту статистику.
Предыдущий рекорд принадлежал «Сочи», который пробил 21 раз в первом тайме матча с «Ростовом» (10:1) в июне 2020 года.
Напомним, в межсезонье ЦСКА возглавил 55-летний российский специалист Владимир Федотов, приведший в прошлом сезоне «Сочи» к серебряным медалям чемпионата России. Это игра стала для него дебютной в качестве главного тренера армейцев в официальных матчах.
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