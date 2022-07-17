Станислав Магкеев: травма не беспокоит — всё нормально

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев высказался о своём здоровье.

«Когда ждать на поле? В каждой игре. Травма не беспокоит, всё нормально», — передаёт слова Магкеева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

23-летний Магкеев — воспитанник «Алании». Он перешёл в московскую команду в 2014 году. За первую команду железнодорожников Станислав в 53 матчах не отметился результативными действиями и заработал 11 жёлтых карточек.

Сегодня, 17 июля, «Локомотив» в большинстве не сумел удержать победу над «Нижним Новгородом» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Встреча завершилась ничьей — 1:1. На 28-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён форвард нижегородцев Тимур Сулейманов. На 52-й счёт открыл Вильсон Изидор, но уже через 18 минут Вячеслав Кротов счёт сравнял.