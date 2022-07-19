Агуэро: когда «Барселона» объявила об уходе Месси, подумал, что соцсети клуба взломали

Бывший форвард «Манчестер Сити» и «Барселоны» Серхио Агуэро признался, что сначала не поверил в новость об уходе нападающего Лионеля Месси из каталонского клуба.



«Когда «Барселона» объявила об уходе Месси, я подумал, что кто-то взломал социальные сети клуба. Я думал, что это шутка», — приводит слова Агуэро ESPN.com.br.



Напомним, Месси покинул «Барселону» летом прошлого года, после чего на правах свободного агента перешёл в «Пари Сен-Жермен». Аргентинский футболист выступал за «Барселону» с 2000 года.



Агуэро стал игроком каталонского клуба в мае 2021 года, однако в октябре во время матча с «Алавесом» почувствовал боль в груди. В декабре прошлого года Агуэро объявил о завершении профессиональной карьеры из-за проблем с сердцем.