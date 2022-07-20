Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сабалета признался, что не считает Стерлинга легендой «Манчестер Сити»

Сабалета признался, что не считает Стерлинга легендой «Манчестер Сити»
Комментарии

Бывший защитник «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Пабло Сабалета признался, что не может назвать нападающего Рахима Стерлинга легендой «горожан».

«Думаю, слово «легенда» используется в футболе слишком часто. Стерлинг проделал большую работу в клубе. Он пришёл туда в юном возрасте и был просто великолепен. Но когда говорят «легенда», у меня в памяти всплывают образы Серхио Агуэро, Давида Сильвы и Венсана Компани. Вот почему рядом со стадионом стоят их статуи», — приводит слова Сабалеты Sky Sports.

Напомним, ранее Стерлинг перешёл в «Челси». Соглашение 27-летнего футболиста с лондонским клубом рассчитано на пять лет. За время, проведённое в «Сити», Стерлинг в 337 матчах забил 131 гол и отдал 94 результативные передачи.

Новость по теме
Тухель: Стерлинг сделал всё возможное, чтобы перейти в «Челси»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022