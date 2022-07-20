Сабалета признался, что не считает Стерлинга легендой «Манчестер Сити»

Бывший защитник «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Пабло Сабалета признался, что не может назвать нападающего Рахима Стерлинга легендой «горожан».



«Думаю, слово «легенда» используется в футболе слишком часто. Стерлинг проделал большую работу в клубе. Он пришёл туда в юном возрасте и был просто великолепен. Но когда говорят «легенда», у меня в памяти всплывают образы Серхио Агуэро, Давида Сильвы и Венсана Компани. Вот почему рядом со стадионом стоят их статуи», — приводит слова Сабалеты Sky Sports.



Напомним, ранее Стерлинг перешёл в «Челси». Соглашение 27-летнего футболиста с лондонским клубом рассчитано на пять лет. За время, проведённое в «Сити», Стерлинг в 337 матчах забил 131 гол и отдал 94 результативные передачи.