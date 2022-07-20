Жоаозиньо: дай бог, чтобы у Федотова всё получилось в ЦСКА. Хочется пожелать ему успехов

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо рассказал, как тренер Владимир Федотов попрощался с командой перед переходом в ЦСКА, а также пожелал удачи специалисту в московском клубе.



«Наверное, у него не было времени попрощаться вживую. Но мне он позвонил. Думаю, что вообще всем игрокам позвонил. Просто сказал: «Спасибо за сезон». Объявил, что уходит из команды.



Что касается перспектив Федотова в ЦСКА, я не люблю гадать. Надо посмотреть, а уже в конце сезона посмотрим, у кого что получилось или не получилось. Сейчас обсуждать тему, которую я не знаю, как-то неудобно. Может, я ошибусь? Дай бог, чтоб у него всё получилось. Просто хочется пожелать ему успехов и удачи», — приводит слова Жоаозиньо «Комсомольская правда».

В матче второго тура чемпионата России сезона-2022/2023 «Сочи» сыграет с московским ЦСКА. Встреча состоится 23 июля в Москве.