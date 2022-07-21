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Президент «Барселоны» Лапорта обратился к Левандовскому на церемонии представления игрока

Президент «Барселоны» Лапорта обратился к Левандовскому на церемонии представления игрока
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта обратился к польскому нападающему Роберту Левандовского во время презентации игрока в каталонском клубе.

«Добро пожаловать, Роберт. Левандовски приложил необычайные усилия, чтобы быть здесь. Мы очень гордимся тем, что ты захотел играть с нами. Мы нуждаемся в тебе, и у нас много ожиданий. Уверен, ты отлично справишься. Мы стараемся сделать очень конкурентоспособную команду, и работаем над этим. Мы знаем, что это подписание имело глобальные последствия», — приводит слова Лапорты AS.

Церемония представления игрока прошла в Майами (США), где «Барселона» проходит подготовку к новому сезону.

Напомним, Левандовски перешёл в «Барселону» из «Баварии». Сообщалось, что Левандовски подписал четырёхлетний контракт с каталонским клубом.

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