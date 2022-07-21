Президент «Барселоны» Лапорта обратился к Левандовскому на церемонии представления игрока

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта обратился к польскому нападающему Роберту Левандовского во время презентации игрока в каталонском клубе.
«Добро пожаловать, Роберт. Левандовски приложил необычайные усилия, чтобы быть здесь. Мы очень гордимся тем, что ты захотел играть с нами. Мы нуждаемся в тебе, и у нас много ожиданий. Уверен, ты отлично справишься. Мы стараемся сделать очень конкурентоспособную команду, и работаем над этим. Мы знаем, что это подписание имело глобальные последствия», — приводит слова Лапорты AS.
Церемония представления игрока прошла в Майами (США), где «Барселона» проходит подготовку к новому сезону.
Напомним, Левандовски перешёл в «Барселону» из «Баварии». Сообщалось, что Левандовски подписал четырёхлетний контракт с каталонским клубом.
- 21 июля 2022
-
05:35
-
05:29
-
05:28
-
04:55
-
04:51
-
04:42
-
04:27
-
04:26
-
04:09
-
03:48
-
03:48
-
03:31
-
03:22
-
02:47
-
02:28
-
02:14
-
01:55
-
01:35
-
01:17
-
00:59
-
00:46
-
00:36
-
00:30
-
00:17
-
00:08
-
00:01
- 20 июля 2022
-
23:48
-
23:45
-
23:34
-
23:20
-
23:19
-
23:15
-
23:06
-
23:00
-
22:57