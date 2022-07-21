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Президент «Барселоны» Лапорта: мы вернули клуб в мировую элиту

Президент «Барселоны» Лапорта: мы вернули клуб в мировую элиту
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отметил прогресс в развитии клуба и подчеркнул, что команда вернулась в мировую элиту благодаря последним трансферным подписаниям.

«Мы хотим сделать команду всё более конкурентоспособной с европейскими лидерами, и „Барселона“ уже очень хорошо прогрессирует. Я хочу поблагодарить спортивное руководство за их работу, они сделали возможным трансфер Роберта в наш клуб. Все вместе мы вернули «Барселону» в мировую элиту», — цитирует Лапорту Marca.

Лапорта сказал свою речь на церемонии представления Роберта Левандовски, которая прошла в Майами (США), где «Барселона» проходит подготовку к новому сезону.

Напомним, Левандовски перешёл в «Барселону» из «Баварии». Сообщалось, что Левандовски подписал четырёхлетний контракт с каталонским клубом.

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