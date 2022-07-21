Новичок ЦСКА Гайич рассказал, что делает Владимира Федотова особенным тренером

Защитник ЦСКА Милан Гайич поделился мнением о работе с главным тренером клуба Владимиром Федотовым. Футболист рассказал, что делает специалиста особенным.



«Федотова особенным человеком делает позитив, он всегда старается быть на нём. То, как он общается с игроками, мотивирует. Он много разговаривает с нами на тренировках, всегда пытается дать совет и каждый день старается сделать нас лучше. У него есть своя философия, как и у каждого тренера. Хорошо, что я приехал сюда в самом начале предсезонки: у меня было время адаптироваться под требования тренерского штаба. Самое главное в Федотове, что каждый день он пытается сделать нас лучше. Это очень важно. Он отличный человек – только самые позитивные эмоции от первой работы с ним.



У него очень сложные сборы. В самом начале мы так много бегали! Все тренировки были рассчитаны на физическую подготовку. Но для предсезонных сборов это нормально, потому что мы должны сформировать базу физической подготовки, чтобы держать этот уровень на протяжении всего сезона. Потом понадобится только наша энергия и самоотдача», — сказал Гайич в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову и Валентине Сивкович.