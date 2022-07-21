В «Зените» рассказали о последней цели клуба до закрытия летнего трансферного окна
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о последней цели клуба до закрытия летнего трансферного окна. Он отметил, что команда ещё имеет достаточно времени для поиска вариантов для усиления состава.
«Единственная позиция, на которой может появиться новый игрок, — это левый центральный защитник. Время до закрытия трансферного окна ещё есть. Будем смотреть, варианты есть. Но слухи и спекуляции мы комментировать не будем», — цитирует Медведева ТАСС.
Матч второго тура РПЛ сезона-2022/2023 «Зенит» — «Крылья Советов» состоится 22 июля на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 20:00 мск. В первом туре «Зенит» встречался с «Химками» и сыграл вничью – 1:1.
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