ЭСК: гол в ворота «Локомотива» в матче с «Нижним Новгородом» засчитан верно

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза объяснила, почему арбитр матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Нижним Новгородом», который проходил в Москве, Василий Казарцев правильно засчитал гол в ворота «Локомотива» на 70-й минуте матча.
Решение мотивировано тем, что в первой фазе атаки «Нижнего Новгорода» действие игрока нижегородцев Кирилла Гоцука не содержит явного нарушения правил. Гоцук совершает поступательное движение в направлении ворот соперника и преграждает своим корпусом путь к мячу для Алексиса Бека-Бека.
Гоцук видит соперника, реагирует на его вступление в единоборство, группируя своё тело, но не отказывается от ведения борьбы за мяч, находящийся рядом. Комиссия постановила, что Гоцук совершал нормальное движение, развивающее атаку своей команды, не менял направление движения и не являлся инициатором контакта, не использовал руки, чтобы усилить толчок или задержать оппонента.
- 21 июля 2022
-
19:39
-
19:28
-
19:23
-
19:21
-
19:20
-
19:01
-
19:00
-
18:58
-
18:45
-
18:44
-
18:37
-
18:29
-
18:24
-
18:17
-
18:14
-
18:14
-
18:11
-
18:07
-
17:58
-
17:55
-
17:54
-
17:48
-
17:39
-
17:23
-
17:17
-
17:05
-
16:55
-
16:48
-
16:37
-
16:35
-
16:30
-
16:21
-
16:05
-
16:02
-
15:53