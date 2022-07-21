ЭСК: гол в ворота «Локомотива» в матче с «Нижним Новгородом» засчитан верно

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза объяснила, почему арбитр матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Нижним Новгородом», который проходил в Москве, Василий Казарцев правильно засчитал гол в ворота «Локомотива» на 70-й минуте матча.

Решение мотивировано тем, что в первой фазе атаки «Нижнего Новгорода» действие игрока нижегородцев Кирилла Гоцука не содержит явного нарушения правил. Гоцук совершает поступательное движение в направлении ворот соперника и преграждает своим корпусом путь к мячу для Алексиса Бека-Бека.

Гоцук видит соперника, реагирует на его вступление в единоборство, группируя своё тело, но не отказывается от ведения борьбы за мяч, находящийся рядом. Комиссия постановила, что Гоцук совершал нормальное движение, развивающее атаку своей команды, не менял направление движения и не являлся инициатором контакта, не использовал руки, чтобы усилить толчок или задержать оппонента.