Александр Мостовой: Абаскаль никогда не встанет для меня в один ряд с Семаком
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале. Он отметил, что новый наставник клуба не сравнится для него с Сергеем Семаком, который возглавляет «Зенит». Также Мостовой сравнил Абаскаля с Паоло Ваноли.
«Буду рад, если при Абаскале у «Спартака» внезапно будут нормальные результаты. Но он никогда не встанет для меня в один ряд с тем же Семаком. Семак для меня будет выше. Почему вы так защищаете Абаскаля? Любой тренер пришел — ну всё, как он крут.
Когда приходил Ваноли, я говорил: дайте ему время. Да, Паоло нигде не работал главным — это минус, но зато человек из футбола. В отличие от Абаскаля. Или Тедеско», — цитирует Мостового Sport24.
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