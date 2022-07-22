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Дивеев рассказал, в чём главные особенности предсезонной подготовки с Федотовым

Дивеев рассказал, в чём главные особенности предсезонной подготовки с Федотовым
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Защитник московского ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев рассказал о предсезонной подготовке с новым главным тренером команды, Владимиром Федотовым.

« Гораздо больше стало бега, как и упражнений на контроль мяча, на технику. Теперь чаще качаемся в тренажерке. В целом мне нравится, все отлично!

В «Уфе», я помню, мы бежали 300, 600, 900, 1200 и 1500 метров, две или три серии – в общем, на дистанцию, было тяжеловато. А сейчас – больше на «старт-стоп» и торможение. Мне как габаритному игроку это еще сложнее: все время останавливаться, опять набирать. Я большой, высокого роста, пока развернусь…», — сказал Дивеев в интервью пресс-службе армейцев.

В субботу, 23 июля, состоится встреча ЦСКА и «Сочи». Матч начнётся в в 15:00 мск.

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