Дивеев рассказал, в чём главные особенности предсезонной подготовки с Федотовым
Поделиться
Защитник московского ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев рассказал о предсезонной подготовке с новым главным тренером команды, Владимиром Федотовым.
« Гораздо больше стало бега, как и упражнений на контроль мяча, на технику. Теперь чаще качаемся в тренажерке. В целом мне нравится, все отлично!
В «Уфе», я помню, мы бежали 300, 600, 900, 1200 и 1500 метров, две или три серии – в общем, на дистанцию, было тяжеловато. А сейчас – больше на «старт-стоп» и торможение. Мне как габаритному игроку это еще сложнее: все время останавливаться, опять набирать. Я большой, высокого роста, пока развернусь…», — сказал Дивеев в интервью пресс-службе армейцев.
В субботу, 23 июля, состоится встреча ЦСКА и «Сочи». Матч начнётся в в 15:00 мск.
Комментарии
- 22 июля 2022
-
15:37
-
15:10
-
15:06
-
15:03
-
15:02
-
15:00
-
14:58
-
14:36
-
14:32
-
14:26
-
14:19
-
14:15
-
14:11
-
13:50
-
13:47
-
13:45
-
13:35
-
13:31
-
13:22
-
13:20
-
13:17
-
13:15
-
13:06
-
13:05
-
13:02
-
12:58
-
12:45
-
12:37
-
12:34
-
12:28
-
12:20
-
12:12
-
12:10
-
11:59
-
11:57
Партнерский контент