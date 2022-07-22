«Пари Нижний Новгород» продаёт билеты на матч с ЦСКА за 10 рублей тем, кто оформил Fan ID
Поделиться
Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» объявил, что владельцы карты болельщиков могут купить билеты на домашний матч третьего тура РПЛ с московским ЦСКА за 10 рублей.
Билеты по специальной цене можно приобрести только на официальном сайте клуба.
При оформлении билета нужно ввести на сайте номер карты болельщика. После покупки билета в личном кабинете на «Госуслугах» отобразится QR-код, который и нужно предъявить на входе на стадион.
Матч «Пари НН» и ЦСКА станет первой игрой, проход на которую будет осуществляться по Fan ID.
Матч состоится на стадионе «Нижний Новгород» 31 июля и начнётся в 15:00 мск.
Напомним, в игре второго тура РПЛ, которая пройдёт в воскресенье, 24 июля, «Пари НН» в гостях встретится с подмосковными «Химками».
Комментарии
- 22 июля 2022
-
17:01
-
16:56
-
16:54
-
16:43
-
16:40
-
16:32
-
16:26
-
16:25
-
16:22
-
16:10
-
16:00
-
15:59
-
15:53
-
15:40
-
15:37
-
15:10
-
15:06
-
15:03
-
15:02
-
15:00
-
14:58
-
14:36
-
14:32
-
14:26
-
14:19
-
14:15
-
14:11
-
13:50
-
13:47
-
13:45
-
13:35
-
13:31
-
13:22
-
13:20
-
13:17
Партнерский контент