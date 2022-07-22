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«Пари Нижний Новгород» продаёт билеты на матч с ЦСКА за 10 рублей тем, кто оформил Fan ID

«Пари Нижний Новгород» продаёт билеты на матч с ЦСКА за 10 рублей тем, кто оформил Fan ID
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Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» объявил, что владельцы карты болельщиков могут купить билеты на домашний матч третьего тура РПЛ с московским ЦСКА за 10 рублей.

Билеты по специальной цене можно приобрести только на официальном сайте клуба.

При оформлении билета нужно ввести на сайте номер карты болельщика. После покупки билета в личном кабинете на «Госуслугах» отобразится QR-код, который и нужно предъявить на входе на стадион.

Матч «Пари НН» и ЦСКА станет первой игрой, проход на которую будет осуществляться по Fan ID.

Матч состоится на стадионе «Нижний Новгород» 31 июля и начнётся в 15:00 мск.

Напомним, в игре второго тура РПЛ, которая пройдёт в воскресенье, 24 июля, «Пари НН» в гостях встретится с подмосковными «Химками».

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