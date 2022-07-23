Федотов: футбол — тяжёлая и изнурительная работа, но от неё нужно получать удовольствие

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о трудностях, с которыми игроки столкнулись в матче второго тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:0).



«Футбол — это тяжёлая и изнурительная работа, но от неё и командных взаимодействий надо получать удовольствие. Драйв, команда играет, входит в любой эпизод. Это искренне.



Хочется сказать по времени проведения матча — одни ещё не проснулись, другие ещё не ложились. В такую погоду тяжело собрать много людей. Если бы провели попозже, пришло бы побольше народу. Для Москвы матч в 15 — неудобно. Середина на половину», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Сегодня, 23 июля, в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 ЦСКА играл с «Сочи». Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве и завершилась победой хозяев поля со счётом 3:0.

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