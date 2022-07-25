Плутник: пока нет сигналов, что кто-то из легионеров собирается покинуть «Локомотив»

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник ответил на вопрос, собирается ли кто-то из легионеров покинуть клуб в ближайшее время.

«Пока всё в порядке. Надеемся, что всё так и останется. Пока нет никаких сигналов, что кто-то собирается уезжать. Но мы видим, что в некоторых клубах это случается совершенно неожиданно», — приводит слова Плутника Sport24.

Напомним, на сегодняшний день в составе «Локомотива» находится семь легионеров: Тин Едвай, Лукас Фассон, Алексис Бека-Бека, Вильсон Изидор, Франсуа Камано, Марко Раконьяц и Гирано Керк.

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