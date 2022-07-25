Плутник: пока нет сигналов, что кто-то из легионеров собирается покинуть «Локомотив»
Поделиться
Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник ответил на вопрос, собирается ли кто-то из легионеров покинуть клуб в ближайшее время.
«Пока всё в порядке. Надеемся, что всё так и останется. Пока нет никаких сигналов, что кто-то собирается уезжать. Но мы видим, что в некоторых клубах это случается совершенно неожиданно», — приводит слова Плутника Sport24.
Напомним, на сегодняшний день в составе «Локомотива» находится семь легионеров: Тин Едвай, Лукас Фассон, Алексис Бека-Бека, Вильсон Изидор, Франсуа Камано, Марко Раконьяц и Гирано Керк.
Ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты в одностороннем порядке в связи с событиями на территории Украины.
11 самых крутых молодых футболистов РПЛ.
Новость по темеКерк: чемпионство «Локомотива»? Всё возможно. Почему нет?
Комментарии
- 25 июля 2022
-
07:38
-
07:31
-
07:16
-
07:15
-
07:04
-
07:02
-
06:54
-
06:39
-
06:37
-
06:17
-
05:31
-
05:20
-
04:26
-
04:01
-
03:53
-
03:23
-
03:15
-
03:08
-
02:39
-
02:31
-
02:18
-
02:04
-
01:44
-
01:26
-
00:44
-
00:36
-
00:28
-
00:27
-
00:17
-
00:14
-
00:14
-
00:04
- 24 июля 2022
-
23:56
-
23:55
-
23:51
Партнерский контент