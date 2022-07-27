Голкипер «Севильи» Боно прокомментировал уход Карлоса и вероятный трансфер Кунде из клуба

Голкипер испанской «Севильи» Боно прокомментировал уход Диего Карлоса в «Астон Виллу» и возможный переход Жюля Кунде в «Челси» или «Барселону».

«Их действительно будет не хватать у нас в команде, но точно так же, как пришли Кунде и Диего и достигли своего пика, могут сделать и другие новички команды. У нас было два центральных защитника… Одного точно у нас больше нет, а именно Диего, который является отличным игроком, хорошим воином на поле, показывавший нам свою лучшую версию здесь, в «Севилье», и мы благодарим его за отдачу и проведённое время.

С Жюлем я не знаю, что произойдёт. Здесь у него был свой процесс становления топ-футболистом, и он сильно вырос в этом плане. Если он уйдёт, то будет продолжать прогрессировать в другой команде. Я говорю, что мальчики, которые придут дадут то же самое, что и Диего с Жюлем. Все игроки, которые играли в «Севилье», всегда подчёркивали имидж клуба", — приводит слова Боно Marca.