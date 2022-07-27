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Ларин: у Пиняева всё хорошо, операция не нужна. Через месяц вернётся на поле

Ларин: у Пиняева всё хорошо, операция не нужна. Через месяц вернётся на поле
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Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин рассказал о самочувствии полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева.

«Сегодня два раза разговаривал с Пиняевым. У него всё хорошо. Никаких операций, слава богу, нет, ничего ему не нужно. В ближайшее время он будет восстанавливаться в Москве. Буквально через непродолжительное время уже вернётся в Самару. Думаю, где-то через месяц вернётся. Речи о шести месяцах нет.

Были ли какие-то предпосылки? В «Манчестер Юнайтед» ему провели такое углублённое обследование, которого в России ещё никто не видел. Никаких предпосылок не было. Это просто такой спонтанный случай. Месяц он проведёт в Москве, а потом вернётся в Самару. Это то, что я услышал лично от Серёжи», — передаёт слова Ларина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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