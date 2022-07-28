Черчесов объяснил, почему ответный матч со «Слованом» в ЛЧ был напряжённым, а не нервным

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов объяснил, почему ответный матч со «Слованом» во 2-м раунде квалификационной стадии Лиги чемпионов был напряжённым, а не нервным.



«Нервным матч со «Слованом» стал сразу после жеребьёвки. События 1992 года, когда на трибунах словацкая полиция избила фанатов «Ференцвароша», витали вокруг матча. Забыть это невозможно, но не хотелось, чтобы игра прошла под этим девизом. Надо сказать, что болельщики вели себя достойно в обоих матчах, но напряжение было. Возможно, оно нам даже помешало дома. Вчера была напряжённая игра, а не нервная, потому что мы знали, что нам делать на поле», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.



Вчера «Ференцварош» обыграл «Слован» со счётом 4:1 и вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. В первом матче словаки одержали победу со счётом 2:1. Благодаря вчерашней победе подопечные Черчесова вышли в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.