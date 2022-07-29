Булыкин: «Зенит» — фаворит, но «Локо» хочет доказать, что они нацелены на высокие задачи

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Встреча пройдёт завтра, 30 июля. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.
«Небольшой фаворит — «Зенит». Всё-таки начало сезона, играют в Петербурге. «Локомотив» хочет всем доказать, что они нацелены на высокие задачи в этом сезоне. Поэтому мотивация будет очень высокая. Это дерби двух столиц, и нас ждёт интересный матч, где фаворит — чемпион прошлого года «Зенит», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, сегодня, 29 июля, стартует третий тур Российской Премьер-Лиги по футболу. «Урал» примет на домашнем стадионе «Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.
- 29 июля 2022
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