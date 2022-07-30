«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: Салах с пенальти вывел красных вперёд

В эти минуты на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере проходит матч за Суперкубок Англии. Встречаются «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Счёт в матче был открыт на 21-й минуте, отличился защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд. «Горожане» отыгрались на 70-й минуте благодаря голу Хулиана Альвареса. Но на 84-й минуте красные снова вышли вперёд. Пенальти реализовал форвард Мохамед Салах.



«Манчестер Сити» стал чемпионом английской Премьер-лиги по итогам сезона-2021/2022, а «Ливерпуль» – обладателем Кубка Англии, в финале турнира обыграв лондонский «Челси» в серии пенальти (1:1, 6:5 — по пенальти).



Традиционно матч за Суперкубок Англии проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, однако в этом году турнир пришлось перенести в Лестер из-за проведения финального матча женского чемпионата Европы — 2022 по футболу.