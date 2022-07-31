Гвардиола оценил игру Холанда в матче с «Ливерпулем» за Суперкубок Англии
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил игру норвежского нападающего Эрлинга Холанда в матче с «Ливерпулем» за Суперкубок Англии (1:3).
«У него были шансы — два или три в первом тайме и один в конце матча. Он всегда был там. Он много боролся и совершал много движений. Для него хорошо видеть реальность новой страны, новой лиги. Он был здесь. Сегодня не забил — в другой день забьёт», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».
Для Холанда этот матч был дебютным за «Манчестер Сити». Форвард вышел на поле в стартовом составе и не отметился результативными действиями. Напомним, Холанд перешёл в стан «горожан» летом 2022 года, подписав контрактное соглашение до 2027 года.
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