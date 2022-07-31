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«Пари НН» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
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15:00 Мск
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«Пари НН» — ЦСКА: Кучаев упрочил преимущество армейцев

«Пари НН» — ЦСКА: Кучаев упрочил преимущество армейцев
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В матче третьего тура Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» встречается с ЦСКА. Игра в эти минуты проходит в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. К 24-й минуте встречи счёт 2:0 в пользу московской команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Пари Нижний Новгород» — ЦСКА.

На 22-й минуте полузащитник ЦСКА Константин Кучаев упрочил преимущество гостей в счёте.

Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Помогают ему ассистенты Валерий Данченко (Уфа) и Михаил Иванов (Кострома). В роли резервного рефери выступает Артур Фёдоров (Петрозаводск).

После двух туров московский ЦСКА занимает второе место с шестью очками в активе. «Пари Нижний Новгород» (1) — на 14-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (7).

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