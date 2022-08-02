Лия Уильямсон раскрыла беседу с принцем Уильямом после финала Евро-2022

25-летняя футболистка лондонского «Арсенала» и сборной Англии Лия Уильямсон раскрыла детали беседы с принцем Уильямом после победы в финале женского чемпионата Европы – 2022.
«Я подошла к нему, чтобы пожать ему руку, и тогда он сказал: «Лия, забирай этот трофей». После я ответила ему: «Спасибо, сэр», на что он мне сказал, что гордится нашей командой», — приводит слова Уильямсон Metro.
Примечательно, что большинство игроков сборной Англии ограничились рукопожатиями с принцем, в то время, как Уильямсон удостоилась и неожиданных объятий от столь почётного лица. Именно Лия забрала трофей и первой подняла его над головой на церемонии награждения.
Напомним, накануне сборная Англии в финале домашнего женского Евро-2022 обыграла соперниц из Германии, одержав победу в дополнительное время со счётом 2:1.
Английские футболистки праздную победу на Евро с болельщиками.
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