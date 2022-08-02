Почеттино: Мбаппе не причастен к моему увольнению из «ПСЖ»

Бывший главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино вопреки различной информации в СМИ не верит, что 23-летний французский нападающий Килиан Мбаппе может быть причастен к принятию решения о его увольнении из клуба.

«Я думаю, что «ПСЖ» поступил правильно, сделав всё для сохранения Килиана в клубе. Он один из лучших игроков в мировом футболе на сегодняшний день, «ПСЖ» пришлось использовать все свои ресурсы, чтобы убедить Мбаппе остаться. При этом, я не думаю, что Килиан – это тот человек, который принял решение о том, что клуб должен начать новую главу с новым тренером. В данном случае, всё принимается президентом, только он может принимать решения о новом проекте в клубе», — приводит слова Почеттино Goal со ссылкой на Infobae.

Напомним, на посту главного тренера в «ПСЖ» Почеттино сменил экс-наставник «Ниццы» Кристоф Галтье, накануне выигравший Суперкубок Франции в матче с «Нантом» (4:0).

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