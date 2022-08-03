Почеттино: то, что «ПСЖ» до сих пор не выиграл ЛЧ, – провал пятидесятилетия

Бывший главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал то, что парижанам до сих пор не удалось выиграть Лигу чемпионов.
«Совершенно очевидно, что проект «ПСЖ» нацелен на то, чтобы выиграть Лигу чемпионов. И любой другой результат в этом турнире для клуба априори считается провальным.
В любом случае это провал пятидесятилетия, потому что «ПСЖ», особенно в последние десять лет, то есть с приходом новых владельцев, всегда имел цель выиграть Лигу чемпионов.
Я думаю, рано или поздно это произойдёт, но в футболе всё происходит не так, как ты можешь предполагать», – сказал Почеттино в интервью InfoBae.
Напомним, по окончании сезона-2021/2022 «ПСЖ» объявил об увольнении Почеттино с поста главного тренера. В новом футбольном году руководить командой будет Кристоф Галтье.
- 3 августа 2022
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