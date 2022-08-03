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Почеттино: то, что «ПСЖ» до сих пор не выиграл ЛЧ, – провал пятидесятилетия

Почеттино: то, что «ПСЖ» до сих пор не выиграл ЛЧ, – провал пятидесятилетия
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Бывший главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал то, что парижанам до сих пор не удалось выиграть Лигу чемпионов.

«Совершенно очевидно, что проект «ПСЖ» нацелен на то, чтобы выиграть Лигу чемпионов. И любой другой результат в этом турнире для клуба априори считается провальным.

В любом случае это провал пятидесятилетия, потому что «ПСЖ», особенно в последние десять лет, то есть с приходом новых владельцев, всегда имел цель выиграть Лигу чемпионов.

Я думаю, рано или поздно это произойдёт, но в футболе всё происходит не так, как ты можешь предполагать», – сказал Почеттино в интервью InfoBae.

Напомним, по окончании сезона-2021/2022 «ПСЖ» объявил об увольнении Почеттино с поста главного тренера. В новом футбольном году руководить командой будет Кристоф Галтье.

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