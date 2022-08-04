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«Уфа» объявила об уходе чемпиона Европы среди юношей в составе сборной России

«Уфа» объявила об уходе чемпиона Европы среди юношей в составе сборной России
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«Уфа» и вратарь Алексей Кузнецов договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает башкирская команда на официальном сайте.

25-летний Кузнецов перешёл в «Уфу» свободным агентом летом 2021 года. В двух матчах за башкирскую команду он пропустил три мяча. В феврале 2022 года вратарь был арендован «Велесом». Подготовку к сезону-2022/2023 Кузнецов начал в составе «Уфы», однако проиграл конкуренцию в стартовом составе 20-летнему Ивану Кукушкину. Контракт Кузнецова с «Уфой» действовал до 2024 года.

В 2013 году Кузнецов в составе сборной России U17 выиграл чемпионат Европы среди юношей. Вратарь выступал за молодёжные команды страны всех возрастов, но в основную сборную не привлекался.

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