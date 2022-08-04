The Athletic: уход Роналду из «МЮ» маловероятен, клуб не получал предложений, кроме Аравии

Журналист The Athletic Лори Уитуэлл заявил, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду заранее покинул стадион «Олд Траффорд» в товарищеском матче с «Райо» по собственному желанию. Также журналист считает, что продажа 37-летнего футболиста в нынешнее трансферное окно маловероятна.

«Роналду заранее уехал с «Олд Траффорд», чтобы заставить «МЮ» думать, как отреагировать. То же самое произошло и в прошлом сезоне, когда вместо присутствия в дерби Манчестера он улетел в Португалию.

Но уход Роналду в летнее трансферное окно выглядит маловероятным. Круг потенциальных покупателей Криштиану сократился, а в настоящее время «Юнайтед» не получил ни единого предложения, кроме от неназванного клуба из Саудовской Аравии», — сказал Уитуэлл.

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