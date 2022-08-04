Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

The Athletic: уход Роналду из «МЮ» маловероятен, клуб не получал предложений, кроме Аравии

The Athletic: уход Роналду из «МЮ» маловероятен, клуб не получал предложений, кроме Аравии
Комментарии

Журналист The Athletic Лори Уитуэлл заявил, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду заранее покинул стадион «Олд Траффорд» в товарищеском матче с «Райо» по собственному желанию. Также журналист считает, что продажа 37-летнего футболиста в нынешнее трансферное окно маловероятна.

«Роналду заранее уехал с «Олд Траффорд», чтобы заставить «МЮ» думать, как отреагировать. То же самое произошло и в прошлом сезоне, когда вместо присутствия в дерби Манчестера он улетел в Португалию.

Но уход Роналду в летнее трансферное окно выглядит маловероятным. Круг потенциальных покупателей Криштиану сократился, а в настоящее время «Юнайтед» не получил ни единого предложения, кроме от неназванного клуба из Саудовской Аравии», — сказал Уитуэлл.

У кого в АПЛ — самый крупный контракт? Видеоролик:

У Криштиану Роналду сдали нервы от бессилия. Над португальцем уже открыто насмехаются У Криштиану Роналду сдали нервы от бессилия. Над португальцем уже открыто насмехаются
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022