Кечинов: у Мостового есть всё, чтобы стать тренером. Знаковая фигура для нашего футбола

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал назначение Александра Мостового на должность главного тренера медийной футбольной команды «АMC Fights Nights».



«Может ли хватить опыта Мостового, как игрока, чтобы стать хорошим тренером? Конечно, безусловно. Очень классный футболист был с таким мастерством. Он должен делиться своим опытом и мастерством. Такая фигура должна, если есть желания. Однако для этого нужно себя посвящать команде 24 часа в сутки. Надо всегда думать о команде — это всё не просто так.



Здесь речь о готовности. Если человек готов стать тренером, то безусловно у Мостового всё для этого есть. Эта фигура очень знаковая для нашего футбола, однако как футболист. Чтобы стать тренером, нужно пройти курсы, получить лицензию. Также надо быть готовым посвящать команде 24 часа. Если человек этого не делает, то не получится стать успешным тренером, каким бы игроком ни был», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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