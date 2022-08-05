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Бурлак стал одноклубником Павлюченко, Ещенко и Янбаева в ногинском «Знамени»

Бурлак стал одноклубником Павлюченко, Ещенко и Янбаева в ногинском «Знамени»
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32-летний российский защитник Тарас Бурлак, известный по выступлениям в Российской Премьер-Лиге за московский «Локомотив», казанский «Рубин» и самарские «Крылья Советов», стал игроком клуба Второй лиги – «Знамя» (Ногинск). Об этом сообщается на официальной странице клуба в социальной сети «ВКонтакте».

«Пригласил Ренат Янбаев, давно приглашал, но теперь появилась возможность. Плюс друг мой играет хороший — Костя Белов. Я крестный его сына. Также моя крестная живет в Ногинске, в общем, много пересечений», — гласит комментарий Бурлака.

Отметим, что за «Знамя» выступают сразу несколько известных в прошлом игроков – Роман Павлюченко, Андрей Ещенко и Ренат Янбаев.

После четырёх трёх туров ногинское «Знамя» занимает восьмое место в турнирной таблице группы 3 (подгруппа 2) во Второй лиге, набрав четыре очка.

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