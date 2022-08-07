Шалимов рассказал, когда определится его будущее в «Урале» и готов ли он уйти в отставку

Главному тренеру «Урала» Игорю Шалимову на пресс-конференции после домашнего поражения от «Спартака» задали прямой вопрос о том, не настало ли время уйти в отставку.
«Мы решим. Я думаю, что в понедельник будет всё понятно. Прошлый сезон закончили достаточно ярко, а то, что так стартовали в новом… Всё это неожиданно. В предсезонке ничего не предвещало такого неудачного начала. Но что есть, то есть. Думаю, в понедельник что-то произойдёт, наверное. Послушайте, четыре игры, ноль очков – такой результат. Я готов. В понедельник встречаемся с руководством и посмотрим», – сказал Шалимов на пресс-конференции после домашней игры со «Спартаком».
Екатеринбуржцы стартовали в новом розыгрыше РПЛ с четырёх поражений. «Урал» проиграл ЦСКА (0:2), «Оренбургу» (0:3), «Краснодару» (1:3) и «Спартаку» (0:2). В прошлом сезоне команда заняла в чемпионате России 12 место.
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