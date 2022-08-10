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Кучаев рассказал, как «Рубин» хотел выкупить его у ЦСКА

Кучаев рассказал, как «Рубин» хотел выкупить его у ЦСКА
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Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев рассказал, как несколько лет назад казанский «Рубин» хотел оформить его трансфер из стана армейцев.

«Когда-то раньше (полтора-два года назад) они хотели выкупить меня из ЦСКА. Сейчас такого предложения не было», — заявил Кучаев в интервью изданию Sport24.

Напомним, Кучаев провёл в «Рубине» вторую половину прошлого сезона на правах аренды. Всего за казанскую команду у футболиста один гол в девяти сыгранных матчах. В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Кучаев провёл за армейцев четыре игры, в которых дважды отметился забитым мячом. В данный момент ЦСКА возглавляет турнирную таблицу вместе с московским «Спартаком» — у обоих клубов по 10 набранных очков.

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