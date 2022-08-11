Михаил Игнатов: моя главная цель — чемпионство со «Спартаком»

Футболист «Спартака» Михаил Игнатов высказался о поражении московского клуба в матче за Суперкубок России с «Зенитом» (0:4), а также рассказал о своих персональных целях на сезон. По словам футболиста, главная задача для него – выиграть золото чемпионата России с красно-белыми.

«Почему проиграли в Суперкубке со счётом 0:4? Думаю, мы просто не успели подготовиться. Тренировались всего две недели — у «Зенита» было на две недели больше, но это не оправдание. В любом случае всё уже в прошлом — мы забыли про тот матч и двигаемся дальше. Сейчас самое главное — сфокусироваться на чемпионате, где совсем скоро у нас новая встреча с «Зенитом». Нужно хорошо подготовиться и показать свой уровень.

Мои персональные цели на сезон? Расскажу в конце года, когда они будут достигнуты. Сейчас могу озвучить лишь одну. Самая ключевая задача — финишировать на первом месте. Всё остальное — не так важно», — приводит слова Игнатова «Спорт-экспресс».

Сейчас «Спартак» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги наравне с ЦСКА – обе команды набрали по 10 очков за четыре тура.