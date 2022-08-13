Игорь Осинькин оценил старт сезона для «Крыльев Советов»
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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал старт сезона РПЛ в исполнении своей команды.
«У нас были равные соперники — «Торпедо» и «Оренбург». Рассчитывали на шесть очков, но взяли четыре. Проигрыш в Санкт-Петербурге, от «Динамо» дома, да и сегодняшняя ничья с «Локомотивом» — в этих играх могли набрать больше очков, но не получилось. В этом сезоне за пять туров мы набрали пять очков, в прошлом сезоне у нас было четыре. Мы конкурентоспособны. Возможности комплектоваться, как топовые наши клубы, у нас нет. Но мы пытаемся усилить состав», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Встреча «Крыльев Советов» и московского «Локомотива» в 5-м туре РПЛ завершилось вничью — 1:1.
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