«Герта» и «Вердер» набрали по одному очку, «Хоффенхайм» одержал волевую победу

Франкфуртский «Айнтрахт», берлинская «Герта», бременский «Вердер», «Штутгарт», «Хоффенхайм» и «Бохум» провели матчи 2-го тура немецкой Бундеслиги.



Матч «Айнтрахта» и «Герты», сыгранный на «Олимпиаштадионе» в Берлине, закончился вничью — 1:1. За хозяев уже на 3-й минуте отличился Суат Сердар, ответный мяч на счету Даити Камады. Главным тренером «Герты» является бывший наставник московского «Динамо» Сандро Шварц. «Айнтрахт» на этой неделе уступил мадридскому «Реалу» в матче за Суперкубок УЕФА.

«Вердер» и «Штутгарт» также не выявили победителя — 2:2. Встреча проходила на «Везерштадионе» в Бремене. В составе хозяев голами отметились Никлас Фуллкруг и Оливер Бёрк, за гостей — Ватару Эндо и Силас Катомпа Мвумпа. Бёрк забил последний гол в матче на пятой компенсированной ко второму тайму минуте, принеся своей команде ничью.

«Хоффенхайм» дома, проигрывая со счётом 0:2, обыграл «Бохум» — 3:2. Матч был сыгран на «ПреЦеро Арене» в Зинсхайме. За хозяев голы на счету Кристофа Баумгартнера, Озана Кабака и Мунаса Даббура. За «Бохум» дублем отметился Симон Цоллер.