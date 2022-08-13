Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Лечче» — «Интер». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Герта» и «Вердер» набрали по одному очку, «Хоффенхайм» одержал волевую победу

«Герта» и «Вердер» набрали по одному очку, «Хоффенхайм» одержал волевую победу
Комментарии

Франкфуртский «Айнтрахт», берлинская «Герта», бременский «Вердер», «Штутгарт», «Хоффенхайм» и «Бохум» провели матчи 2-го тура немецкой Бундеслиги.

Матч «Айнтрахта» и «Герты», сыгранный на «Олимпиаштадионе» в Берлине, закончился вничью — 1:1. За хозяев уже на 3-й минуте отличился Суат Сердар, ответный мяч на счету Даити Камады. Главным тренером «Герты» является бывший наставник московского «Динамо» Сандро Шварц. «Айнтрахт» на этой неделе уступил мадридскому «Реалу» в матче за Суперкубок УЕФА.

Германия - Бундеслига. 2-й тур
13 августа 2022, суббота. 16:30 МСК
Герта
Берлин
Окончен
1 : 1
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1:0 Сердар – 3'   1:1 Камада – 48'

«Вердер» и «Штутгарт» также не выявили победителя — 2:2. Встреча проходила на «Везерштадионе» в Бремене. В составе хозяев голами отметились Никлас Фуллкруг и Оливер Бёрк, за гостей — Ватару Эндо и Силас Катомпа Мвумпа. Бёрк забил последний гол в матче на пятой компенсированной ко второму тайму минуте, принеся своей команде ничью.

Германия - Бундеслига. 2-й тур
13 августа 2022, суббота. 16:30 МСК
Вердер
Бремен
Окончен
2 : 2
Штутгарт
Штутгарт
1:0 Фуллкруг – 4'   1:1 Эндо – 38'   1:2 Катомпа Мвумпа – 77'   2:2 Бёрк – 90+5'

«Хоффенхайм» дома, проигрывая со счётом 0:2, обыграл «Бохум» — 3:2. Матч был сыгран на «ПреЦеро Арене» в Зинсхайме. За хозяев голы на счету Кристофа Баумгартнера, Озана Кабака и Мунаса Даббура. За «Бохум» дублем отметился Симон Цоллер.

Германия - Бундеслига. 2-й тур
13 августа 2022, суббота. 16:30 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм
Окончен
3 : 2
Бохум
Бохум
0:1 Цоллер – 10'   0:2 Цоллер – 13'   1:2 Баумгартнер – 14'   2:2 Кабак – 23'   3:2 Даббур – 88'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022